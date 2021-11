Alex Belli e Soleil Sorge. La confessione lascia tutti di stucco.

Sposato o meno, il gossip non risparmia nessuno. L’ultimo vippone finito al centro della cronaca rosa è Alex Belli. L’attore in questo primo mese di esperienza nella casa più spiata d’Italia è sempre rimasto accanto a Soleil Sorge e i due hanno instaurato una bella amicizia. In molti però pensano che ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia tra i due.

Molti hanno addirittura avanzato l’idea che se l’attore non fosse impegnato sicuramente si dichiarerebbe all’influencer. Il feeling c’è così come l’attrazione, almeno da quanto trapela dalle ultime immagini andate in onda nella notte.

GF Vip 6, Alex Belli e Soleil: la confessione lascia tutti di stucco

In una delle tante chiacchierate tra loro, Soleil ha sottolineato la bellezza di questo incontro: “Aver anche solo trovato una persona così è già un tesoro immenso, anche fuori di qui, magari non sarebbe stato lo stesso, magari non avremmo avuto modo di conoscerci allo stesso modo, ma sai com’è il destino a volte porta magari a cose diverse”.

Alex Belli replica così: “Io avrei voluto incontrarti tante volte. Avrei voluto ma sai, il destino non ci ha mai fatto incontrare, ma ti parlo di diverso tempo fa”. Lei stupita continua: “Eh si vede che doveva andare così. È meglio, perché pensa se ci fossimo incontrati prima, avremmo avuto non so, un’altra esperienza sarebbe stato allo stesso modo di come è stato qui. Che è una cosa altrettanto bellissima”. Belli poi chiosa: “Tu non sai quante volte io avrei voluto incontrarti e quante volte io e te ci siamo schivati”.