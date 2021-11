Fabrizio Corona mostra il nuovo tatuaggio: lo ha fatto proprio lì! – VIDEO

Fabrizio Corona spiazza tutti con il nuovo tatuaggio. Sono oltre 500 impressi sul suo corpo ma a sorprendere i fan è la posizione del new entry

Fabrizio Corona non smette mai di stupire. L’imprenditore catanese in queste ore è tornato su Instagram ed ha mostrato agli 1,2milioni di followers il suo nuovo tatuaggio. Su tutto il corpo ne ha impressi oltre 500, difatti, la sua pelle sembra essere diventata ormai una foto in bianco e nero.

Ma che significato hanno i tatuaggi per Corona? Ebbene, molti sono dedicati alla sua famiglia, agli amori e infine all’esperienza vissuta in carcere. Nel corso degli anni alcuni di questi 500 ed oltre tatuaggi sono stati modificati o addirittura cancellati. I primi che risaltano alla vista sono sicuramente quelli dedicati a suo figlio ed al suo papà, posizionati sul lato destro dell’addome e al centro del petto.

Si tratta appunto del volto di Carlos, suo figlio, e di un cuore spezzato con scritto il nome del suo papà ‘Vittorio’ e la data della scomparsa avvenuta il 24 gennaio del 2007. Ma a sorprendere i fans del 47enne è il posto in cui adesso Corona ha deciso di inserire un altro tatuaggio alla lunghissima lista.

POTREBBE INTERESSARTI QUESTO ARTICOLO>>> Rossano Rubicondi, le sue volontà prima di morire: spunta un dettaglio sorprendente

Fabrizio Corona sorprende tutti con il nuovo tatuaggio: scopriamo insieme dov’è posizionato

Tra le cose che piacciono molto a Fabrizio Corona non possiamo di certo escludere i tatuaggi. Come dicevamo su tutto il corpo ne ha impressi oltre 500 e a questi, nelle scorse ore, se n’è aggiunto un altro. A mostrarlo nelle Insta Stories è stato proprio l’imprenditore catanese.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE QUESTO>>> Amici 21, LDA scoppia in lacrime e spiazza tutti: il motivo del suo crollo – VIDEO

GUARDA QUI IL VIDEO>>> Corona mostra a tutti il suo nuovo tatuaggio

Ancora in compagnia del suo tatuatore di fiducia, il 47enne si è tirato verso il basso il labbro inferiore dove ha mostrato ai suoi followers il nuovo tatoo: una scritta. Al momento Corona non ha raccontato il significato che le attribuisce, ma come vi anticipavamo, ogni tatuaggio presente sul suo corpo lo lega a qualcosa o ad un momento particolare.