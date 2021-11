Diletta Leotta, la clamorosa rivelazione sul tifo: la sua squadra del cuore. La showgirl lo ha confessato in una recente intervista

Negli ultimi anni la sua ascesa nel mondo televisivo è stata senza limiti. Diletta Leotta ha conquistato le vette più alte del piccolo schermo inerente al mondo del calcio. La madrina di Dazn conduce con grande maestria il pre e il post partita di tutti i big match della Serie A, oltre a delle splendide interviste ai personaggi più importanti del pallone. Dai tempi di Sky, sono passati diversi anni e ad oggi la conduttrice siciliana non ha davvero rivali. Ha raggiunto una maturità e una competenza che hanno soppresso sul nascere tutte le malelingue. Il suo equilibrio nel giudizio ha sempre ispirato una domanda in tutti gli appassionati: “Ma di che squadra è Diletta Leotta?”.

Diletta Leotta, la clamorosa rivelazione sul tifo: Napoli e Catania nel suo cuore

Fino ad oggi erano state fatte molte illazioni sulla passione sportiva della catanese, ma finalmente è arrivata in queste ore una risposta direttamente dalla sua viva voce.

In un’intervista durante la trasmissione “Casam2o”, ha parlato sia della sua vita privata che della fede calcistica. Alla domanda specifica su quale squadra attragga il suo cuore, Diletta ha risposto esplicitamente.

“Sono catanese e ovviamente simpatizzo per il mio Catania. Ma amo la città di Napoli che ahimè non conosco ancora benissimo. So che c’è un gran fermento culturale a Napoli. Inizialmente dovevo far l’Università sotto al Vesuvio. Poi la vita mi ha portato a Roma”. Purtroppo attualmente il suo Catania milita in Serie C, dopo aver dovuto fra fronte ad un fallimento finanziario. Per ora le migliori soddisfazioni possono arrivare dagli Azzurri, con i ragazzi di Spalletti impegnati nella lotta scudetto con il Milan.