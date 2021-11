Arisa, dopo Amici lascia anche Ballando con le Stelle? Fan preoccupati – VIDEO

Dopo Amici, Arisa lascerà anche Ballando con le Stelle? Gli avvenimenti delle ultime ore non escludono che ci possa essere un colpo di scena e che la cantante decida di ritirarsi dal talent show.

Solo qualche settimana dopo il suo addio ad Amici, Arisa ha ammesso di essere stata esclusa dal programma per una sua iniziale incertezza sulla possibilità di proseguire per un’altra stagione come professoressa. Adesso, sembrerebbe che anche la sua collaborazione con Ballando con le Stelle possa essere a rischio.

LEGGI ANCHE >>> Ballando con le Stelle, Arisa allo scoperto: sta succedendo di tutto

NON PERDERTI >>> Arisa, il siparietto su Amici e la fuga da casa: “Maria non ti vuole più” – VIDEO

Nel talent show di Milly Carlucci, Arisa balla insieme al suo insegnante Vito Coppola. Fra i due c’è una grande intesa, che la cantante ha definito “amore platonico”. In pochi, però, sembrano credere a questa definizione: anche Selvaggia Lucarelli ha cercato di investigare la situazione chiedendo direttamente alla cantante se ci fosse amore fra i due.

Arisa, che cosa s’è fatta al piede? Un video lo spiega

Come è noto, da qualche giorno Arisa ha dei problemi ad un piede. Con alcuni video, la cantante ha reso noto ai suoi fan qual è il problema, cioè una frattura del secondo metatarso dovuta a stress. Molto probabilmente, non è abituata ad impegnare così a lungo il piede in attività sportive: se non tratterà il problema correttamente, potrà peggiorare.

LEGGI ANCHE >>> Arisa e il ritorno di fiamma con Di Carlo: la rabbia dei fan – FOTO

Ci sarebbe infatti anche il rischio di dover arrivare a mettere il gesso. Per il momento, Arisa indossa solo una bendatura, che rivendica orgogliosamente di aver fatto sotto la direzione di sua cugina. A questo punto non ci resta che augurare una pronta guarigione alla cantante, sperando che non debba ritirarsi dal programma a causa di questo problema.

Ecco il video in cui Arisa parla con il suo medico e spiega cos’ha al piede: