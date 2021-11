Anticipazioni Uomini e Donne, Ida Platano spiazza tutti: cosa vedremo oggi

Colpi di scena nella puntata odierna di Uomini e Donne. Spazio ad entrambi i troni: al centro della scena la Platano e le due troniste Andrea e Roberta

Dopo aver dato ampio spazio a una delle protagoniste del trono over, Gemma Galgani, oggi è la volta di Ida Platano. Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne rivelano che al centro dello studio dovrebbe prendere posto la 39enne. Questa ultima ha cominciato il suo percorso nel dating show ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale Cinque approfondendo la conoscenza con Marcello.

Dopo alcune settimane, però, il feeling che li univa è venuto a mancare. La dama siciliana ha così messo da parte Messina per conoscere Diego Tavani. Con questo ultimo la Platano si sarebbe addirittura baciata. Il cavaliere romano sarà quello giusto per la dama siciliana? Staremo a vedere. Stando a quanto anticipato da Isa e Chia, oggi, mercoledì 3 novembre, si parlerà proprio di questo.

POTREBBE INTERESSARTI QUESTO ARTICOLO>>> Rai, protagonista dice addio a una seguitissima fiction? Pubblico ammutolito

Dopo il trono over con Ida Platano, spazio anche al trono classico: anticipazioni

La puntata odierna di Uomini e Donne riserverà ampio spazio anche al trono classico. Al centro della scena, in questo caso, Andrea Nicole e Roberta Ilaria Giusti parleranno dei loro corteggiatori. Ma procediamo per gradi. La tronista milanese starebbe approfondendo la conoscenza con Ciprian e Alessandro e nonostante non si fidi molto del primo, il suo particolare interesse per il fisioterapista è evidente. Inoltre, Andrea Nicole, dopo aver dato un primo bacio ad entrambi i corteggiatori ha deciso di concedersi del tempo per conoscere meglio entrambi prima di fare la sua scelta.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE QUESTO>>> Grande Fratello, ex concorrente è incinta: aspetta un bambino proprio lei!

Spazio poi a Roberta Ilaria Giusti. Nell’ultima esterna con Samuele la tronista romana ha deciso di baciare il suo corteggiatore. Vedremo oggi che la reazione di Luca non sarà delle migliori. Difatti tra i due il rapporto avrebbe preso una brutta piega. Già nella scorsa puntata la tronista si era assentata per andare a cercare il 29enne romano che dopo il bacio con un altro tronista aveva deciso di non tornare negli studi di Uomini e Donne. Staremo a vedere le ultime reazioni di Luca dopo il bacio di Ilaria con Samuele.