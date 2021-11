WhatsApp, novità stupefacente per tutti: niente più limiti di tempo! Una svolta per tutte le chat. Gli utenti sono entusiasti

Per rimanere sempre al passo dell’agguerrita concorrenza, WhatsApp sta studiando delle novità davvero molto interessanti. Nella forma Beta, quella sperimentale, l’App americana sta provando un clamoroso aggiornamento. La versione 2.21.23.1. presenta una variante davvero molto interessante per cancellare i messaggi. La possibilità di eliminarli totalmente è presente nella piattaforma già da quattro anni, ma d’ora in poi lo si potrà fare senza alcun limite di tempo.

Inizialmente era stato fissato a 7 minuti la scadenza massima per intervenire. Poi dopo qualche rimostranza da parte degli utenti, l’arco temporale era stato esteso a 4.096 secondi, ovvero 1 ora, 8 minuti e 16 secondi. Nemmeno questa scadenza sembrava accontentare tutti e per questo si è deciso di intervenire nuovamente ed estendere ancor di più il limite, rendendolo privo di tempo. Si potrà cancellare in ogni momento un messaggio precedentemente inviato, anche dopo mesi.

WhatsApp, novità stupefacente per tutti: la cancellazione dei messaggi senza limiti di tempo

Secondo quanto riportato da WABetaInfo, la versione è ancora sperimentale e non si hanno certezze su quando potrà arrivare alla portata di tutti gli utenti. Per ora non è sicuro se arriverà contestualmente sia sulle piattaforme Android che iOS, ma quel che è certo è l’apprezzamento da parte di tutti gli users, in attesa di questa svolta da parecchio tempo.

I primi a scoprirlo saranno come al solito tutti coloro che sono iscritti al programma Beta, in esclusiva rispetto agli altri. Sempre secondo la stessa fonte di WABetaInfo, ci sono dei dubbi su quali messaggi potranno essere effettivamente eliminati.

Nello specifico ci si domanda se anche i messaggi più vecchi potranno essere annullati o solo quelli inviati dopo l’introduzione della novità. In poche parole la versione aggiornata sarà retroattiva? Staremo a vedere.