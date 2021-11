Wanda Nara-Icardi, spunta una verità clamorosa: “Non è solo infedeltà”

Wanda Nara-Icardi, spunta una verità clamorosa: “Non è stata solo infedeltà”. Chi conosce bene la coppia analizza le cause della crisi

Tutto quello che sappiamo finora della crisi tra Wanda Nara e Mauro Icardi, ma è comunque già molto, è la fine della storia. O meglio che una fine non c’è stata, perché la coppia ha deciso di tornare a vivere sotto lo stesso tetto e le incomprensioni sembrano superate forse definitivamente.

Ma tra i vari retroscena spuntano le parole di chi li conosce bene. Come Ana Rosenfeld, avvocato di Wanda, che nelle ultime ore è stata intervistata in un noto programma argentino,. Chi meglio di lei per raccontare quello che ha provato la sua assistita nei giorni della bufera?

La Rosenfeld ha confermato quello che ormai era chiaro a tutti. Per la sua assistita non era più possibile continuare a vivere con un uomo che mentre viveva con la sua famiglia aveva anche una vita parallela. “Non è stata solo l’infedeltà virtuale, ma anche la delusione e la mancanza di protezione. Di fronte a questa situazione, la prima decisione che Wanda ha preso è stata quella di separarsi”.

Wanda Nara-Icardi, spunta una verità clamorosa: il calciatore avrebbe avuto un ‘complice’

Poi però tutto è rientrato dopo una giornata convulsa e drammatica. Wanda e Mauro si sono presi 24 ore per vedere se potevano andare comunque avanti, hanno fatto un grande lavoro su loro stessi ed è arrivata la decisione. E adesso cosa succederà? “Dopo quello che hanno superato, supereranno tutto. L’amore, la famiglia e la coppia hanno avuto la meglio”.

Intanto però la stampa scandalistica argentina non si ferma e l’ultimo retroscena è ancora una volta clamoroso. Secondo Rodrigo Lussich, conduttore del programma ‘El Show de los Escandalones’, Icardi avrebbe avuto un complice d’eccezione: suo cognato Jakob Von Plessen, marito di Zaira Nara, che lo avrebbe agevolato con la ‘China’ Suarez. E questo difficilmente sarà perdonato da Zaira.