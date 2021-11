Gemma Galgani nello studio di Uomini e Donne ha sorpreso tutti tranne Tina. L’opinionista non se la beve.

Tra Gemma e Costabile c’è stato un brusco stop voluto proprio dal cavaliere. Costabile crede che la dama torinese non sia realmente interessata a lui e che non sia realmente intenzionata a lasciare la trasmissione. Una situazione che richiama molto la storia con Giorgio e della quale è tornata a parlare di recente anche Isabella Ricci, suscitando grandi polemiche sia sui social che nello studio.

Secondo i detrattori Gemma non avrebbe alcuna intenzione di lasciare Uomini e Donne: la dama torinese a detta loro è interessata solo alla visibilità. Della stessa opinione è Costabile. Il cavaliere ha infatti deciso di chiudere con Galgani. Secondo lui la dama torinese non avrebbe mai lasciato la trasmissione con lui per vivere il loro amore lontano dalle telecamere, ragion per cui ha deciso di dare uno stop.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Uomini e Donne, confessione shock: “Ho rischiato l’amputazione”

Uomini e Donne, Gemma Galgani sorprende tutti: Tina non se la beve

Arriva la svolta. Stando alle nuove anticipazioni del trono over, pare che Gemma sia tornata sui suoi passi e che in studio abbia fatto le sue scuse a Costabile, ammettendo di aver sbagliato. Tina, che continua a essere certa che la sua rivale abbia il solo desiderio di restare a Uomini e donne per avere visibilità, non ha creduto al suo dietrofront. Ma la domanda che si pone il pubblico è solo una: il cavaliere le concederà una seconda possibilità?