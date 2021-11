Sanremo, celebre volto dell’Ariston condurrà un programma Mediaset: pazzecco!

Questa sera, su Italia 1 vedremo un celebre volto del Festival di Sanremo scendere in campo nella sua prima esperienza alla conduzione

Questa sera toccherà a Madame affiancare Nicola Savino e la Gialappa’s Band nella nuova puntata de Le Iene. Come di consueto, l’appuntamento è previsto a partire dalle 21:45 su Italia 1 con servizi inediti e verità scottanti per i telespettatori italiani.

Dopo Elodie, Elisabetta Canalis, Elena Santarelli, Rocío Muñoz Morales questa volta è il turno di Madame che è reduce dal grande successo di Voce al Festival di Sanremo, oltre Marea che è diventata una hit estiva e da ultimo Tu mi hai capito con Sfera Ebbasta.

Le Iene, Madame volto di Sanremo alla conduzione

Sulla presenza di Madame in prima serata su Italia 1 i telespettatori si sono divisi: c’è chi è curioso di vedere l’estro della giovane cantautrice e chi invece, ricco di pregiudizi, sostiene sia meglio cambiare canale per stasera. In ogni caso, dalla giovane Francesca Calearo ci si aspettano sempre cose meravigliose vista l’intelligenza culturale mostrata anche al Festival di Sanremo.

Dopo di lei, a Le Iene sono ancora attese Paola Egonu, Ornella Vanoni, Michela Giraud, Francesca Fagnani e Federica Pellegrini che è prossima al matrimonio. Quella di cambiare conduttrice di puntata in puntata è una mossa vincente da parte della produzione che ha voluto assegnare un volto femminile diverso per ogni puntata.