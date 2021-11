Sanremo, bomba a orologeria: Mara Venier futura conduttrice?

Sanremo, la Rai è pronta per l’affondo per uno dei conduttori più amati dagli italiani. Di chi si tratta.

Chi raccoglierà l’eredità di Amadeus in vista di Sanremo 2023? Una risposta esatta ad oggi non l’abbiamo, ma sono molti i nomi che iniziano a ruotare attorno alla prossima figura centrale della kermesse musicale. L’identikit ideale del nuovo conduttore e direttore artistico dovrà avere dei punti in comune con coloro che hanno fatto la storia del Festival della canzone, ossia Pippo Baudo, Carlo Conti, Paolo Bonolis e lo stesso Amadeus.

Tra i tanti candidati a questo ruolo, il nome che spicca più di tutti è quello di Enrico Papi. Il conduttore romano, quest’anno alla conduzione di Scherzi a Parte, rivelatosi un successone, ha già co-condotto in passato un’edizione del Festival, quella datata 2001. Sarà lui il prossimo conduttore? A giocarsela con lui potrebbe esserci Mara Venier.

Sanremo, bomba a orologeria: Mara Venier alla conduzione?

Al termine della stagione televisiva Mara Venier saluterà Domenica In. La conduttrice così potrà tornare a guardarsi intorno e valutare nuove opzioni per proseguire la propria carriera sul piccolo schermo. A tal proposito Maurizio Costanzo in un’intervista sul settimanale Nuovo ha parlato dell’ex moglie di Jerry Calà, rispondendo al quesito di una lettrice che ha accostato il nome della zia Mara al Festival di Sanremo.

“Una conduttrice come Mara Venier potrebbe fare qualsiasi programma con successo, è perfetta per condurre Sanremo. Il Festival, in effetti, sarebbe un bel colpo per lei. Speriamo che lei e la Rai trovino un accordo”.