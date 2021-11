Salvini a Bolsonaro: “Chiedo scusa per le polemiche di pochi”

"Due parole: la prima è grazie per la sua presenza in Italia. La seconda è scusi per le polemiche di pochi, che anche in una giornata come questa riescono a trovare motivi di divisione." Queste le parole che Matteo Salvini, leader della Lega, rivolge a Jair Bolsonaro, presidente del Brasile, dal palco del cimitero militare di Pistoia. Il riferimento è agli scontri che si sono verificati ieri a Padova e alle polemiche che infuriano tutt'ora circa il conferimento della cittadinanza onoraria di Anguillara Veneta allo stesso Bolsonaro. Il presidente sudamericano è infatti, da giorni, nell'occhio del ciclone per come ha gestito l'emergenza covid nel suo Paese. In particolare, la commissione del Senato brasiliano accusa, nella sua relazione, Bolsonaro di crimini contro l'umanità. Tale relazione sarà inviata alla Procura, alla Corte Suprema e alla Corte Penale Internazionale dell'Aja.