Rossano Rubicondi, le sue volontà prima di morire: spunta un dettaglio sorprendente

Dopo la morte di Rossano Rubicondi, avvenuta lo scorso venerdì, spunta un dettaglio sorprendete: la richiesta di Ivana Trump

Prima di morire Rossano Rubicondi aveva espresso le sue ultime volontà: tra queste quella di essere cremato. Nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio Cinque, però, è spuntato un ulteriore dettaglio: l’ex moglie Ivana Trump custodirà una parte delle ceneri. A raccontarlo sono stati i genitori dell’attore scomparso lo scorso venerdì 29 ottobre all’età di 49 anni.

Claudio e Rosa in collegamento video con Barbara D’Urso hanno parlato del rapporto che Ivana aveva con Rossano. I due si erano separati dopo sei anni di di fidanzamento e uno di matrimonio, ma nell’ultimo periodo c’era stato un riavvicinamento. Per questo motivo la stessa imprenditrice ha chiesto di tenere parte delle ceneri di Rossano.

Nell’ultimo periodo Rossano Rubicondi e la sua ex moglie Ivana Trum si erano riavvicinati, difatti, la morte dell’attore ha sconvolto la 72enne. L’imprenditrice, come raccontato da Claudio e Rosa Rubicondi in collegamento video a Pomeriggi Cinque, avrebbe chiesto di custodire parte delle ceneri di Rossano.

Una richiesta che i genitori dell’attore hanno deciso di accogliere: “Ci ha chiamati per esprimere il suo dolore e per dirci che ci spedirà la metà delle ceneri. Ha chiesto di tenerne una parte e le abbiamo detto subito di sì“, hanno raccontato Claudio e Rosa in collegamento nella trasmissione pomeridiana della D’Urso.