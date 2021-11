Sale sempre di più l’apprensione in Gran Bretagna fra i sudditi della regina Elisabetta II, che sono sempre più preoccupati per la sua salute. Ecco le incredibili foto scattate alla sovrana poco dopo le dimissioni dall’ospedale.

Le voci riguardo il vero stato di salute della regina Elisabetta si sono fatte sempre più contrastanti. L’ufficio stampa di Buckingham Palace si è dovuto difendere dalle accuse di aver nascosto la visita della sovrana inglese all’ospedale londinese King Edward VII. Se inizialmente l’indiscrezione è stata smentita, ci sarebbe poi stato un passo indietro.

Il Daily Mail riporta che alcuni membri dello staff della Royal Family avrebbero invece confermato la visita medica, che sarebbe stata effettuata per una “diagnosi preliminare“. Non è ancora chiaro se ci sia un vero problema di salute e quale potrebbe essere: non molti giorni fa, Elisabetta II era stata vista aiutarsi con un bastone da passeggio.

Regina Elisabetta, spuntano le foto: si tratta di una sosia?

Il principe Carlo ha sostituito la madre durante la COP 26 conference, l’evento organizzato dalle Nazioni Unite per discutere del clima. La Regina D’Inghilterra è dunque attesa al prossimo evento pubblico, e cioè il Cenotaph di Londra, la visita solenne del 14 novembre alla tomba vuota dedicata alle persone i cui corpi sono seppelliti altrove.

Alcune incredibili foto chiarirebbero una volta per tutte il vero stato di salute di Elisabetta II. Gli scatti che hanno immediatamente fatto il giro del web mostrano la sovrana alla guida della sua auto nei dintorni della tenuta di Windsor. Molti sudditi, però, sono rimasti perplessi, e sosterrebbero che quella nelle foto sarebbe una sosia.

Ecco le foto scattate in esclusiva da Kelvin Bruce per il Daily Mail il 1 novembre. La regina Elisabetta sembrerebbe essere in buona salute ed alla guida della Jaguar che di solito utilizza per portare a passeggio la mattina i suoi adorati cani.