Regina Elisabetta, un gesto che ha sorpreso tutti: la dedica a Filippo

La Regina Elisabetta lascia tutti senza parole con un magnifico gesto dedicato a Filippo. La farfalla di diamanti e rubini in occasione della Cop26

Nonostante il dolore per la morte di suo marito Filippo, compagno di una vita, la Regina Elisabetta non viene mai meno ai suoi doveri. Il duca di Edimburgo però è sempre accanto a lei. Difatti, la Sovrana con un videomessaggio ha partecipato alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop 26) dove a nessuno è sfuggito un dettaglio.

Nel video, alle spalle di Elisabetta era presente una foto di suo marito circondato da centinaia di farfalle. La Sovrana per sentirsi vicina a colui che per 74 anni non l’ha mai lasciata sola, ha deciso di abbinare alla foto una spilla di rubini e diamanti appuntata sull’abito verde.

Elisabetta e la spilla abbinata alla foto di Filippo: un gesto che vale più di ogni parola

Da quando Filippo è venuto a mancare, nonostante il dolore, la Sovrana non è mai venuta meno ai suoi doveri. Nel videomessaggio inviato ai leader riuniti a Glasgow per la Cop26, Elisabetta aveva accanto a se una foto di suo marito avvolto da centinaia di farfalle, la stessa diffusa sulla pagina Instagram della Royal Family subito dopo la scomparsa.

Un modo questo, oltre che per sentirsi vicina a Filippo, anche per sottolineare l’impegno che li accomunava nei confronti dell’ambiente. Inoltre, la spilla a forma di farfalla appuntata sull’abito verde indossato dalla Regina dimostra che spesso i gesti valgono più di ogni altra parola.