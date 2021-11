Operazione Nemesi: sgominata una delle più grandi piazze di spaccio a Palermo

All'alba di questa mattina, i carabinieri della compagnia Palermo San Lorenzo hanno effettuato un blitz nel quartiere Sperone. L'operazione, denominata Nemesi, ha portato all'esecuzione di 58 provvedimenti cautelari - 37 in carcere e 20 ai domiciliari - per altrettante persone ritenute responsabili di spaccio di stupefacenti. Quella di Sperone è infatti una delle piazze di spaccio più grandi di Palermo e dell'intero sud Italia. Nel corso dell'operazione, i militari hanno ravvisato il massiccio coinvolgimento di interi nuclei familiari nel traffico di stupefacenti, tra cui anche minorenni. Tra i luoghi dove la droga veniva stoccata in attesa di essere venduta, anche le camerette degli stessi bambini che poi venivano mandati a cedere materialmente gli stupefacenti ai compratori.