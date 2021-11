Meteo, il maltempo concede una tregua: ma quanto durerà?

Meteo, il maltempo concede una tregua su tutte le regioni italiane con poche eccezioni. Ma per molti sarà soltanto un’illusione

Novembre è cominciato in Italia sotto l’insegna della pioggia che ha colpito diverse zone d’Italia e sarà così per tutta la prima settimana del mese. Con un’eccezione però, perché oggi il meteo concederà una tregua generale sul nostro territorio, con pochissime eccezioni.

Infatti è prevista ancora qualche pioggia al mattino, con una situazione che tenderà a diventare più normale nel corso della giornata. Le temperature comunque rimarranno basse, soprattutto nei valori minimi, e l’apertura sarà soltanto temporanea, ché da mercoledì cambierà di nuovo tutto.

In arrivo una nuova perturbazione dal Nord Europa, accompagnata da aria fredda, con alta probabilità di piogge intense e temporali. Tutto questo provocherà una condizione di maltempo diffuso, in particolare al Centro-Nord, in Sardegna e Campania. E da metà settimana in poi arriveranno anche correnti di aria fredda di origine polare, con un sensibile calo delle temperature.

Meteo, il maltempo concede una tregua: le previsioni dettagliate regione per regione

Andando nel dettaglio, nella mattina al Nord sono previste piogge sparse su alcune zone del Friuli-Venezia Giulia e nevicate verso i confini alpini. Nelle altre regioni cielo sereno o lievemente velato, con alcuni temporanei annuvolamenti più intensi sulle zone di pianura. Tutto cambierà però dalla serata, quando è atteso un nuovo peggioramento, a partire dal Nordovest, con neve in Valle d’Aosta. Massime tra gli 11 gradi e i 18 gradi (a Genova).

Al Centro giornata soleggiata, con qualche instabilità in mattinata che porterà pioggia sul nord della Toscana. In Sardegna bel tempo al mattino e peggioramenti dal primo pomeriggio. I valori massimi passeranno da 15 gradi ai 20 di Roma e ai 22 di Cagliari.

Infine al Sud il meteo annuncia bello su quasi tutte le regioni. Cielo nuvoloso a tratti solo in Calabria, con qualche pioggia in mattinata nella provincia di Cosenza. Valori massimi oscillano tra i 15 gradi e i 23 gradi in Puglia.