Love is in the air anticipazioni, terribile aggressione: lo prendono a pugni! In una delle prossime puntate gli spettatori rimarranno a bocca aperta

E’ diventata una delle soap più seguite di Mediaset e ancora deve regalare il meglio. Love is in the air, girata in Turchia, sta entrando nel vivo e mostrerà ai propri fedelissimi spettatori delle sorprese mozzafiato in questa settimana. Nelle puntate dall’1 al 6 novembre, ne vedremo delle belle su Canale 5.

Tanto per iniziare vedremo Serkan recuperare la memoria e provare in tutti i modi ad impedire il matrimonio di Eda e Deniz. Il protagonista di Love is in the air si troverà al bar con Engin per parlare e per capire come muoversi nei confronti della ragazza. Il primo colpo di scena sarà un rissa furibonda con alcuni ragazzi, che prenderanno a pugni sia Serkan che Engin. Proprio un colpo subito violentemente in testa farà in modo che Serkan si ricordi di Eda, tornando a a ripensare ad ogni loro momento insieme. La sua corsa disperata verso il matrimonio dei due si concluderà con una confessione a Eda.

Nonostante questo, però, la brutta notizia è che alla fine Deniz finirà per sposare davvero la ragazza che ama. Eda rimarrà sconvolta dalla confessione e chiederà al neo marito di firmare l’annullamento delle nozze. Eda e Serkan penseranno di aver risolto la faccenda in modo pacifico, ma si accorgeranno di aver sbagliato valutazioni, quando Deniz diventerà irreperibile per firmare il tanto agognato annullamento. Alla fine Ayfer e Aydan sequestreranno Deniz dopo averlo faticosamente trovato.

La sera prima del fatidico si con Deniz, Eda e Serkan grazie ad una pozione magica passeranno la notte insieme. Le cose tra loro sembrano filare per il verso giusto e nelle anticipazioni si preannuncia un momento molto romantico, davvero imperdibile.