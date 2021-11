GF Vip 6, Soleil crolla nella notte: cos’è successo dopo la diretta

Nella notte, Soleil Sorge ha ripensato a quanto accaduto durante la diretta ed ha avuto un evidente crollo al GF Vip 6

e forse è proprio lui quello che vuole davvero bene a soleil #gfvip pic.twitter.com/ZH492jqUvo — aisha🦋 (@frostyelevenn) November 2, 2021

Soleil Sorge è finita in nomination nell’ultima puntata del GF Vip 6 di ieri, lunedì 1 novembre. Non è questo l’evento che ha fatto crollare l’ex Uomini e Donne, ma la discussione avuta in puntata con Alfonso Signorini.

Tutto è nato da un’espressione poco felice che Soleil ha rivolto a Gianmaria parlando con gli altri coinquilini: “Si arrampica come le tarantole quello, come gli scarafaggi, gli butti l’acido e non muoiono, si rinforzano”. A rendersi conto della gravità di quanto detto, è stato soltanto Davide Silvestri che ha subito stoppato la modella: “Non esageriamo”.

GF Vip 6, Soleil Sorge prova a spiegarsi con Alfonso Signorini

Soleil Sorge è rimasta veramente scossa nel risentire le sue stesse parole, in diretta, di fronte a migliaia di telespettatori (2.811.000 con uno share del 18.9% quelli di ieri). Durante uno sfogo ha ammesso: “Io chiedo scusa per aver dato dello scarafaggio, anzi no… Mi dispiace aver utilizzato un termine così forte con l’acido, ma non era mia intenzione assolutamente tirare in ballo questo tema. Io lotto sempre contro queste cose, era in senso figurativo”.

A consolare la modella statunitense è stato lo stesso Gianmaria, vittima della frase, che ha voluto giustificarla dicendo: “La conosco, non intendeva niente di sbagliato con la frase sull’acido”.