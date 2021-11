Al Bano sorprende tutti i telespettatori del GF Vip 6 dopo aver rivelato la verità.

Il GF Vip 6 sta ottenendo numeri da record. Ogni risultato che si rispetti è frutto di un’attenta analisi e selezione. Questo lavoro è stato svolto in modo egregio da Alfonso Signorini, il quale per questa stagione aveva messo gli occhi su Al Bano e su sua figlia Jasmine Carrisi. Alla fine però, con dispiacere collettivo, nessuno dei due ha accettato di partecipare al Grande Fratello Vip. Il motivo del rifiuto è stato rivelato dallo stesso cantante.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Sanremo, bomba a orologeria: Mara Venier futura conduttrice?

GF Vip 6, la verità di Al Bano sorprende tutti: forfait ad Alfonso Signorini

“Grande Fratello Vip? A Jasmine gliel’hanno chiesto. E l’hanno chiesto anche a me” – ha esordito Al Bano nell’intervista concessa a Novella 2000 – “Ho detto di no perché non credo che sia un contesto adatto a me. Mia figlia ha deciso in autonomia e anche lei ha detto no. Con lei, come con tutti i miei figli, non discuto e nemmeno cerco di orientare le loro scelte. Se sbagliano possono imparare dai loro errori”.

“La proposta era arrivata sia a lei sia a me, ma quello è un tipo di programma che non vedo adatto per noi due. Voglio però precisare che la decisione di mia figlia Jasmine di dare forfait ad Alfonso Signorini non è stata influenzata dalla nostra famiglia”.