Gerry Scotti, clamorosa confessione: nessuno lo avrebbe mai immaginato. Un noto personaggio della Tv avrebbe voluto partecipare a ‘Chi vuol essere milionario’

E’ uno dei conduttori più stimati della nostra televisione. Gerry Scotti ha saputo ereditare alla grande il ruolo di presentatore di show dai mostri sacri del passato: Mike Bongiorno, Corrado e chi più ne ha più ne metta. ‘Chi vuol essere milionario’ è un format che anche in Italia ha raggiunto un successo straordinario. Per 20 anni ha ottenuto ascolti da record, al pari degli altri Paesi. Un programma che avrebbe incuriosito anche un personaggio dello spessore di Mara Maionchi. In una recente intervista a ‘Tv Sorrisi e canzoni’, l’ex produttrice musicale ha confessato: “Non so se avrei mai partecipato a un talent show. Mi piaceva molto, anche se era un quiz, Chi vuol essere milionario di Gerry Scotti, era un bella idea. A quello sarei andata. Alcuni concorrenti che ho visto in questi anni sono davvero preparati“.

Attualmente la Maionchi è impegnata con la partenza del nuovo ‘Game of talents‘. Sarà affiancata dallo chef Alessandro Borghese e dall’altro l’amico Frank Matano.

LEGGI ANCHE >>> Wanda Nara-Icardi, spunta una verità clamorosa: “Non è solo infedeltà”

LEGGI ANCHE >>> GF Vip 6, Soleil crolla nella notte: cos’è successo dopo la diretta

Gerry Scotti, clamorosa confessione: Mara Maionchi voleva partecipare a ‘Chi vuol essere milionario’

‘Game of talents’ si aggiunge alla lista di programmi di questo genere entrati nel palmares della nota ex produttrice musicale. Sarà una nuova scommessa in onda su TV8 e rappresenta davvero una sfida intrigante per un personaggio come la Maionchi.

“E’ vero, ho fatto tanti talent nella mia vita ma non mi annoio mai perché è vero che non sono personalmente in gara ma partecipo insieme con i concorrenti”.

Parlando poi del suo ritorno sulla scena televisiva ha voluto svelare anche un particolare retroscena: “Mio marito è felice che io vada fuori dai piedi”. Il pubblico non vede l’ora invece di riabbracciarla.