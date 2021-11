Cashback, i nostalgici del rimborso non mollano: trovata la soluzione. Se non ci pensa lo Stato, i risparmiatori dovranno rivolgersi altrove

Una comunicazione ufficiale non è ancora arrivata, ma intanto il destino del Cashback di Stato e del Supercashbak è già stato scritto. E in base a tutte le indiscrezioni sulla prossima Legge di Bilancio, possiamo dire addio al programma di rimborso che ha fatto sognare milioni di italiani fino a giugno.

Cashback di Stato e Supercashback non torneranno, nemmeno sotto un’altra forma e tutti i consumatori dovranno farsene una ragione. Ma questo non impedisce di aderire a forme di risparmio private, rivolgendosi ai professionisti del settore che in questo caso sono soprattutto le banche.

Stiamo parlando di conti e di carte che permettono di avere un riscontro reale e concreto alle nostre spese, con un rientro, seppur parziale importante. Come quell’ultima dell’ultima arrivata in Italia, BBVA. Sigla del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, nato nei Paesi Baschi e ormai presente in tutto il mondo, da poco anche in Italia.

Con ‘Gran Cashback 10% BBVA‘ ci sarà la possibilità di recuperare fino a 50 euro su tutti gli acquisti in modo automatico nel primo mese dall’attivazione. Il cashback sartà attivo sui primi 500 euro spesi nel mese di benvenuto. Ma BBVA offre ai clienti un cashback sugli acquisti pari all’1%, valido per sempre.

Cashback, i nostalgici del rimborso non mollano: tutte le opportunità da sfruttare

Come quello di BBVA ci sono molti altri conti o carte che permettono un cashback reale sui propri acquisti. Ad esempio Banca Profilo propone il conto ‘Tinaba’, con una carta prepagata Mastercard senza nessun costo di gestione o commissione mensile da pagare.

Il cashback arriva fino al 10% su tutti gli acquisti fatti con la carta.

Interessante anche la carta ‘Payback American Express‘, riservata solo agli iscritti al programma fedeltà di American Express. I suoi possessori otterranno 1 punto Cashback ogni 2 € spesi, da convertire poi in saldo reale, a patto soltanto di pagare con la carta Payback.

Esiste anche un programma cashback di Intesa Sanpaolo, il ‘Piano Cashback‘ che consente di ricevere il 10% di rimborso sul totale di ogni acquisto effettuato con una carta Intesa. Permette di accumulare fino a 300 € all’anno, con l’unico requisito di effettuare almeno 50 transazioni al mese per aderire.