Anticipazioni Una Vita, sconvolgente omicidio: caos ad Acacias

Un omicidio metterà nuovamente a repentaglio la tranquillità ad Acacias: tutte le anticipazioni di Una Vita

Il mese di novembre riserva esilaranti anticipazioni per la soap opera Una Vita – Acacias 38. Quel che è certo è che l’appuntamento con i telespettatori di Canale 5 sarà, come di consueto, dalle 14:10.

LEGGI ANCHE > > > Sky, volto storico annuncia il suo addio: “Siamo cresciuti insieme”

NON PERDERTI > > > Rossano Rubicondi, indiscrezione clamorosa: “Aveva rinunciato a tutto per lui”

Ciò cui assisteranno gli appassionati di Una Vita è clamoroso. Innanzitutto, Velasco continuerà a minacciare Laura di aiutarlo ad uccidere Felipe. Con il primo tentativo, l’uomo è stato salvato in calcio d’angolo, la seconda dovrà essere quella decisiva, altrimenti la domestica rischierà caro. Fortunatamente, Genoveva scopre tutto e riuscirà con un escamotage a proteggere il suo amato e programmare la sua vendetta.

LEGGI ANCHE > > > GF Vip 6, nuovo bacio tra Alex Belli e Soleil: la moglie Delia alza la voce – VIDEO

Anticipazioni Una Vita, Laura e Genoveva architettano la morte di Velasco

Chi la fa, l’aspetti. Genoveva mette del veleno nel bicchiere dell’avvocato Velasco, ma all’ultimo questo capisce le intenzioni della donna. In men che non si dica la situazione si capovolge e la Salmeron rischia la vita: in questo istante arriva Laura che lo uccide. Nel frattempo, Felipe in ospedale è colpito da un’amnesia, pertanto la Salmeron fa di tutto per riavvicinarsi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Netflix, utenti pazzi di gioia: l’ultima notizia è di quelle sensazionali!

Intanto che Liberto è molto contrario al riavvicinamento, un’altra persona approfitta dell’amnesia di Felipe per potersi riavvicinare. Ramon, con l’aiuto di Genoveva, riesce a parlare nuovamente con il suo caro amico. Nel frattempo, la Salmeron ha seri dubbi sull’amnesia dell’amato, specialmente quando nota che qualcuno, in ospedale, la sta spiando.

Dopo la morte di Ildefonso, Camino sta vivendo il suo lutto con l’affetto dei suoi cari. Qualcuno arriverà a bussare al campanello e sconvolgere nuovamente la sua vita: è Maite.