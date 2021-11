Amici 21, LDA scoppia in lacrime e spiazza tutti: il motivo del suo crollo – VIDEO

LDA scoppia in lacrime ad Amici 21 ed interviene Maria De Filippi: il motivo del suo crollo lascia tutti senza parole: c’entra Gigi D’Alessio

LDA in lacrime ad Amici 21 (Screen Mediaset)Al centro della scena nell’ultimo daytime dedicato ad Amici 21, il figlio di Gigi D’Alessio ha spiazzato tutti. Il 18enne, allievo della scuola di Maria De Filippi è apparso giù di corda dopo una sua esibizione. Luca, in arte LDA, ha cantato una canzone di suo padre ma il modo in cui l’ha fatto non l’ha entusiasmato.

Per questo motivo il giovane allievo di Amici non è riuscito a trattenere le lacrime. “Che figura di m****!”, ha esclamato il 18enne sottolineando che avrebbe potuto sbagliare qualsiasi canzone ma non il pezzo più importante di suo padre. “Questa cosa mi distrugge. Avevo il peso su questa canzone, la dovevo fare perfetta e l’ho sbagliata“.

POTREBBE INTERESSARTI QUESTO ARTICOLO>>> Amici 21, Alessandra Celentano non si contiene: “Sei grossa, sei tanta” – VIDEO

LDA canta una canzone di Gigi D’Alessio ma dimentica le parole: tutta colpa dell’ansia ad Amici 21. Maria De Filippi lo rassicura

Luca D’Alessio in lacrime nella scuola di Amici 21 dopo aver sbagliato la sua ultima esibizione. Nonostante sia stato incoraggiato dalla De Filippi e dai suoi compagni, LDA non è riuscito a trattenersi. Il 18enne voleva omaggiare suo padre cantando ‘Quello che fa male’, ma il modo in cui lo ha fatto non l’ha entusiasmato.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE QUESTO>>> Rossano Rubicondi, le sue volontà prima di morire: spunta un dettaglio sorprendente

L’allievo di Rudy Zerbi ha pensando a Gigi D’Alessio ha detto: “Speriamo che piacerà a papà. Mi interessa solo questo. Sto malissimo”. LDA ha poi sottolineato che la voglia di fare bene gli ha giocato un brutto scherzo. Difatti, mentre cantava non ricordava tutte le parole del testo. Per incoraggiarlo Maria De Filippi si è collegata con la casetta. La queen di Canale Cinque lo ha rassicurato dicendogli che l’esibizione non è andata così male: “Non avevi salivazione, ci sta!”, sottolineando che certe cose possono capitare.