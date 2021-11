Amici 21, Alessandra Celentano non si contiene: “Sei grossa, sei tanta” – VIDEO

Ad Amici 21 le polemiche non finiscono mai ed Alessandra Celentano, ancora un volta, è al centro di queste

Ancora una volta Alessandra Celentano torna a criticare Serena. Dopo l’esibizione di domenica 31 ottobre, la maestra di danza si è trovata ancora una volta in disaccordo con Raimondo Todaro che è il maestro della ballerina del talent show.

A seguito dell’esibizione, infatti, il maestro di latino si è detto soddisfatto di quanto portato in scena dalla sua allieva -nonostante la dimostrazione fosse stata fatta da una magistrale Elena D’Amario che non lascia spazio a critiche- ma la Celentano non era dello stesso avviso.

Amici 21, Alessandra Celentano e le parole dure su Serena

“A livello di movimento passa, a livello di esecuzione alcune cose passano altre no. Il tuo problema è a livello di fisico, di doti e linee. Il tuo fisico non mi piace perché sei grossa e tanta. Sì, sei tanta”, Alessandra Celentano ribadisce ancora una volta -probabilmente nei toni sbagliati- il fatto che la ballerina Serena non le piace fisicamente e che non ha il fisico adatto per potersi esibire. Un messaggio chiaramente sbagliato, se letto nella maniera peggiore possibile, tant’è che alle sue parole è dovuta intervenire Maria De Filippi a fare una precisazione doverosa: “Specifica che quando parli di fisico ti riferisci alla danza”.

Non è la prima volta che la maestra prende di mira una ballerina per il suo fisico, secondo lei, non adatto: l’ultima volta c’era Lauren Celentano al suo posto.