Alfonso Signorini, la conferma fa male: una novità senza spiegazioni. I dati sono chiari, il giornalista-conduttore incassa amaramente

Le regole della televisione e della concorrenza sono chiare. Quindi Alfonso Signorini sperava che per una volta, liberatosi della scomoda concomitanza con la fiction Rai e in particolare ‘I bastardi di Pizzofalcone 3’ sarebbero arrivate buone notizie. E invece ancora una volta il ‘Grande Fratello Vip 6‘ ha perso la battaglia degli ascolti tv in prima serata.

I numero di lunedì 1° novembre parlano chiaro: il film su Rai 1, ‘Crazy for Football – Matti per il calcio‘ ha messo insieme 3.143.000 spettatori pari al 15.9% di share. Invece su Canale 5 il ‘GF Vip 6’ ha totalizzato 2.811.000 spettatori con uno share del 18.9%. E ancora, su Rai 3 ‘Report‘ è visto da 2.211.000 spettatori, per il 10.4% mentre su Rete 4 ‘Quarta Repubblica’ ha messo insieme 703.000 spettatori il il 4.3%.

Alfonso Signorini, la conferma fa male: giornata da dimenticare per Mediaset

Ma come sono andate le altre sfide della giornata? Nella fascia che precede la prima serata su Rai 1 ‘Soliti Ignoti – Il Ritorno‘ ha battuto la soglia dei 5 milioni di spettatori. Sono stato infatti 5.079.000 spettatori con il 21.1%. Per contro, su Canale 5 ‘Striscia la Notizia‘ ha totalizzato una media di 3.487.000 spettatori pari al 14.5%. Risultano comunque i due programmi più visto, seguiti da ‘Un Posto al Sole‘ con 1.766.000 spettatori per il 7.3%.

Prima dei tg serali invece ‘L’Eredità‘ su Rai 1 ha ottenuto un ascolto di 4.759.000 spettatori pari al 22.6%. Su Canale 5 ‘Caduta Libera‘ ha invece totalizzato 3.571.000 spettatori per il 17.3%. Un bel duello, ma un’altra sconfitta per Mediaset.