C’è una tronista che quest’anno sta appassionando gli spettatori di Uomini e Donne già da prima dell’inizio della stagione: dopo solo poche puntate del dating-show, sta già nascendo una fortissima rivalità fra due cavalieri?

Andrea Nicole Conte ha subito incuriosito gli spettatori di Uomini e Donne, forse proprio per la sua forza di carattere e la sua storia. La ventinovenne milanese non ha nascosto la sua intenzione di avere finalmente una relazione seria con un uomo, dopo essere fuggita tantissime volte. Ci sarebbe, inoltre, un altro desiderio.

Andrea Nicole ha raccontato in più occasioni di sentire ormai da diverso tempo un fortissimo istinto materno. Allo stesso tempo, però, si definisce pessimista riguardo il suo percorso a Uomini e Donne, dove ha deciso di non crearsi grandi aspettative. In realtà, sembrerebbe essere in procinto di nascere una guerra per lei fra due cavalieri.

Uomini e Donne, la rivalità fra Alessandro e Ciprian

Parlando con Fanpage, Alessandro Verdolini ha più volte chiamato in causa Ciprian Aftim, anche se non lo ha mai nominato esplicitamente. Con il rivale, Andrea Nicole si sarebbe scambiata un appassionato bacio, ma Alessandro dice di essere seriamente coinvolto dalla frequentazione con la sua tronista e di sentire di avere ottime chance.

Aggiunge inoltre che anche lui vorrebbe farsi una famiglia, ed Andrea Nicole sarebbe per lui una buona compagna. Fra dieci anni si vede senza problemi ancora insieme a lei. Alessandro racconta che il suo carattere e quello della sua tronista sono simili. Inoltre, lui avrebbe la sua arma segreta: “L’ironia. Mi piace quando lei mi dice che la faccio ridere“.

Ecco un breve video che mostra chiaramente la rivalità nascente fra Alessandro e Ciprian, entrambi interessati ad Andrea Nicole, protagonista del Trono Classico di Uomini e Donne: