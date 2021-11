Uomini e Donne-Amici 21, pessime notizie per i fan dei due programmi: la decisione di Mediaset

Pessime notizie per tutti i telespettatori appassionati a Uomini e Donne ed Amici 21. Da Mediaset arriva una decisione del tutto inaspettata.

Nel corso di questo lunedì 1 novembre, Mediaset ha deciso di non mandare in onda Uomini e Donne. Il programma di Maria De Filippi, infatti, si prenderà una brevissima pausa in occasione della festa di Ognissanti. Inoltre proprio in questa giornata sono diversi i programmi che apportano delle modifiche di orario o di messa in onda. Infatti anche Amici non andrà in onda nella consueta fasica oraria pomeridiana. Parte del pomeriggio di Canale 5, dunque, subirà delle modifiche.

Entrambi i programmi torneranno regolarmente in onda il prossimo 2 novembre. Inoltre al loro posto verrà trasmessa la soap opera Una Vita. Nello specifico, alle ore 13:41 ci sarà il solito appuntamento con Beautiful, che terminerà alle 14:08. Poi dalle 14:10 inizierà l’appuntamento con l’amata soap opera. Andiamo quindi a vedere le variazioni di palinsesto previste la giornata odierna.

Uomini e Donne ed Amici non andranno in onda: Mediaset cambia palinsesto

La puntata di Una Vita che prenderà il posto di Uomini e Donne ed Amici verrà trasmessa fino alle ore 15:11. A seguire Mediaset ha sciolto ogni dubbio programmando altre due puntate della serie tv spagnola. Infatti così facendo il Biscione è riuscito a rimpiazzare anche il talent show. L’appuntamento con la soap opera si concluderà solamente alle 16:42. A quest’ora, infatti, andranno in onda gli aggiornamenti del Grande Fratello Vip.

Non ci saranno alcuni cambi di programma per le trasmissisoni come Love is in the air, Pomeriggio 5 e Caduta libera. Questi andranno in onda normalmente, senza nessuna variazione nemmeno di orario. Dopo Striscia la Notizia, in prima serata avremo una nuova puntata del GF Vip 6 condotto da Alfonso Signorini. La sospensione dei due amatissimi programmi, quindi, avverrà solamente durante questo lunedì 1 novembre per evitare un calo di share dovuto alla festività di Ognissanti.