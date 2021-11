Le trame della soap opera partenopea potrebbero sorbire una rivoluzione: l’amatissimo personaggio è pronto per Un Posto al Sole

La longeva soap opera partenopea ha appena ottenuto un grande risultato: il cambio d’orario non ci sarà. Un Posto al Sole continuerà ad allietare le serate degli affezionatissimi telespettatori di Rai Tre che seguiranno le vicende di Palazzo Palladini dal lunedì al venerdì a partire dalle 20:45.

LEGGI ANCHE > > > Netflix, uno degli attori più amati ha rischiato la vita: “Ricoverato d’urgenza”

NON PERDERTI > > > GF Vip 6, durissimo scontro nella notte con Manuel Bortuzzo: “Vai via”

Se l’arrivo in Parlamento sembrava essere eclatante ai telespettatori della soap, lo sarà ancor di più l’atteso ritorno in scena di un amatissimo personaggio che ha lasciato soltanto qualche anno fa per volare all’estero.

LEGGI ANCHE > > > Tu si que vales, il gesto di Maria De Filippi commuove tutti – VIDEO

Un Posto al Sole, Arianna torna sul set della soap opera

L’ultima volta che Arianna (Samanta Piccinetti) è stata in scena, è poco prima dello scoppio della pandemia: Samanta era incinta, pertanto Arianna è stata mandata alla volta di Madagascar per raggiungere Andrea (Davide Devenuto) ed adottare un bambino per poi vivere insieme a Londra. Con l’uscita di scena di Davide che, dopo tantissimi anni, ha abbandonato il set, è stata forzata anche quella di Samanta Piccinetti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Sanremo, tutto finito per un protagonista amatissimo: “Non avevo più sogni”



Tuttavia, l’attrice ha fatto un annuncio sorprendente su Instagram: “Faccio un rispostone generale per chi mi chiede se sono rientrata ad Upas! Il rientro di Arianna è previsto, ma le tempistiche sono ancora sconosciute, quindi bisogna aspettare ancora. Tenete duro”.

Come lei, anche Viola (Ilenia Lazzarin) e Otello (Lucio Allocca) non hanno fatto ancora rientro nella soap opera, ma al momento non giungono voci per i due personaggi.