Scintille in diretta tv tra J-Ax e Anna Tatangelo: la Hunziker è costretta a intervenire!

Attimi di tensione tra J-Ax ed Anna Tatangelo nel corso dell’ultima puntata di All Together Now: ruvido botta e risposta, interviene la Hunziker.

Attimi di tensione durante l’ultima puntata di All Together Now. Infatti J-Ax ed Anna Tatangelo hanno dato vita ad un confronto acceso. Ad accendere la fiamma della discussione ci ha pensato la cantante napoletana che ha indirizzato al rapper Pedar, presente nel ‘Muro’. Il tutto ha avuto inizio proprio quando il rapper non ha apprezzato l’esibizione, così Michelle Hunziker ha deciso di chiamarlo in causa.

Nel dare la sua opinione, però, Pedar non si è tolto nemmeno gli occhiali da sole. Anna Tatangelo, seccata, è così intervenuta affermando: “Tutti noi abbiamo un ruolo qui dentro. In primis dovresti levarti gli occhiali, perché A stiamo al chiuso e B stai parlando con una ragazza che si è esibita. Almeno guardala negli occhi senza occhiali“. Il concorrente così ha dato ragione alla cantante di Sora, ma il confronto si è acceso con l’intervento di J-Ax

All Together Now, botta e risposta tra J-Ax ed Anna Tatangelo: il confronto

Dopo l’intervento di Anna Tatangelo, J-Ax ha sottolineato: “So che non devo mai aprire discussioni con te. Io mi sono sentito dire una vita perché non mi toglievo il cappello o gli occhiali. Ognuno ha il diritto di indossarli“. La cantante di Sora senza esitare ha subito risposto: “il cappello è un conto, l’occhiale no“.

La contro-risposta del rapper milanese non si è fatta attendere con Ax che ha ribadito: “Non è vero, questa cosa mi punge dal vivo. Non è vero che è un’altra cosa“. Alla fine per riportare la calma in studio è stato necessario l’intervento di Michelle Hunziker. La showgirl ha sedato gli animi bollenti dei tre giudici, proseguendo quindi la puntata.