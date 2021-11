Sanremo 2022, indiscrezione pazzesca: Fiorello non ci sarà

Un’indiscrezione pazzesca: Amadeus potrebbe perdere il suo braccio destro per il Festival di Sanremo 2022

Amadeus potrebbe perdere la sua spalla per Sanremo 2022: Fiorello potrebbe non esserci. Un’indiscrezione pazzesca lanciata come una vera e propria bomba da TPI che, stando alle sue fonti, “la presenza di Fiorello non è così scontata”.

LEGGI ANCHE > > > Sky, volto storico annuncia il suo addio: “Siamo cresciuti insieme”

NON PERDERTI > > > Rossano Rubicondi, indiscrezione clamorosa: “Aveva rinunciato a tutto per lui”

Se Amadeus e l’organizzazione del Festival di Sanremo si sono esposti pubblicamente sulla presenza certa del conduttore della kermesse, ormai da due anni, altrettanta esposizione non è arrivata per Fiorello. Tuttavia, per la coppia vincente, il pubblico italiano ha dato per scontato anche la presenza al Teatro Ariston di Fiorello.

LEGGI ANCHE > > > GF Vip 6, nuovo bacio tra Alex Belli e Soleil: la moglie Delia alza la voce – VIDEO

Sanremo 2022, la coppia Amadeus-Fiorello non si farà?

Dopo due anni di seguito insieme, Fiorello potrebbe non tornare per la terza edizione del Festival di Sanremo. Nonostante sia stato lui, nel 2019 a salvare Amadeus da Morgan e Bugo e sempre lui, nel 2020 a simulare la presenza del pubblico al Teatro Ariston, per il 2021 il conduttore de I Soliti Ignoti potrebbe doversela cavare da solo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Netflix, utenti pazzi di gioia: l’ultima notizia è di quelle sensazionali!

Ciononostante, sempre secondo quanto riportato da TPI, Fiorello potrebbe comunque salire sul palco del Teatro Ariston, ma soltanto per una sera. Proprio l’anno scorso, Amadeus ha affermato a Porta a Porta che quando parlò con Fiorello per la seconda edizione riuscì a convincerlo: “Non potrei fare Sanremo senza di lui. E lui, ogni volta che dico questo, mi insulta e mi dice ‘Vedi? Mi fai venire i sensi di colpa e poi devo venire'”.