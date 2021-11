La notte brava con il giornalista ha lasciato tutti di stucco.

Da quando il principe Harry si è innamorato di Meghan Markle, divenuta poi sua moglie e madre dei suoi due figli, ha messo la testa a posto. Oggi rispetto al passato sono altri i motivi di tensione tra il secondogenito di Carlo e la corona inglese. Una volta a far preoccupare il padre e Sua Maestà la Regina Elisabetta II erano i colpi di genio del principino. Sicuramente in tanti avranno un ricordo particolare di Harry. Ognuno ricorderà una bravata in particolare, ma nessuno conosce quanto avvenuto qualche mese prima che il secondogenito di Carlo incontrasse Meghan Markle.

Royal Family, la notte brava con il giornalista è indimenticabile: sudditi senza parole

Il famoso conduttore inglese Paddy McGuinnes per la prima volta in vita sue, nella sua autobiografia ha raccontato di una notte brava trascorsa insieme al principe Harry quando questi era ancora single. Nel 2016,qualche mese prima di fidanzarsi con Meghan, il secondogenito del principe Carlo ha incontrato il presentatore in un night club di Londra.

Una serata ad alto tasso alcolico, finita con un bel bacio tra i due: “Dire che stavamo ballando vicini era un eufemismo – ha spiegato, come riportano i principali media inglesi – I nostri petti si toccavano. Poi mi ha tolto la maglietta e mi ha dato un bacio sulle labbra davanti a tutti”. Una scena che ha lasciato di stucco i presenti, d’accordo nel definire Harry “una leggenda assoluta”. Titolo, questo, che nessuno potrà mai togliergli.