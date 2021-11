Rossano Rubicondi, la verità sulla morte: parlano i genitori

I genitori non sapevano nulla della sua malattia, ma parlano di una svolta nel motivo della morte di Rossano Rubicondi

Rossano Rubicondi ci ha lasciato qualche giorno fa a 49 anni, a #Pomeriggio5 la verità dei genitori sulla sua morte: “Gli si è rotta una vena nel polmone, è caduto nella vasca battendo la testa ed è rimasto lì per ore da solo” pic.twitter.com/66XwKtoVu1 — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) November 1, 2021

Soltanto pochi giorni fa, a 49 anni si è spento Rossano Rubicondi, ex marito di Ivana Trump. Sebbene l’ipotesi più accreditata sia quella di un tumore, oggi a Pomeriggio Cinque, i genitori del modello hanno dato una versione completamente diversa.

In onda, con Barbara D’Urso su Canale 5, i genitori di Rossano hanno affermato di non sapere nulla sulla sua malattia, il figlio non gliel’aveva mai detto, probabilmente per non farli preoccupare. A seguito della sua morte, tuttavia, hanno scoperto dei dettagli che potrebbero cambiare ogni convinzione sul motivo della sua morte.

Rossano Rubicondi, i genitori a Pomeriggio Cinque dicono la verità sulla sua morte

A seguito della morte di Rossano, i genitori sono stati ovviamente chiamati per avere tutte le informazioni del caso. Stando a quanto detto da loro in diretta, il modello non è morto a seguito di un peggioramento del tumore alla pelle, ma il motivo sarebbe un altro.

Il papà ha confessato: “Quello che è stato detto a me è che si sarebbe rotta una vena nel polmone ed è caduto nella vasca. Ha sbattuto la testa ed è rimasto molte ore lì. Viveva da solo in questa casetta nuova, che aveva comprato perché credo stesse bene. Adesso mi hanno detto che ci restituiranno i suoi effetti personali. Aveva una passione per gli orologi, li collezionava, la stessa cosa riguarda i soldi che aveva in banca”.