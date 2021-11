Pierpaolo Pretelli, la battuta genera caos: la stoccata ad Al Bano

Un momento di ilarità e la battuta pungente: Pierpaolo Pretelli e la stoccata ad Al Bano che genera caos

Durante La Vita in diretta, nella puntata di oggi, lunedì 1 novembre, Pierpaolo Pretelli e Mara Venier sono stati ospiti di Alberto Matano con Al Bano in collegamento. È proprio nello studio di Rai Uno che la regina di Domenica In ha annunciato di volere al suo fianco Pretelli nella sua trasmissione.

Quando Mara l’ha annunciato pubblicamente, Pierpaolo Pretelli ha iniziato il delirio in studio imitandola e mostrandosi entusiasta della proposta.

Pierpaolo Pretelli spiazza tutti: “Io non ho concerti”

Nel momento d’euforia, Pierpaolo Pretelli attualmente impegnato in Rai a gareggiare nel programma di Carlo Conti ha ammesso: “Io tra una settimana finisco Tale e Quale e pensavo di essere disoccupato, invece Mara mi ha fatto la proposta”. Poche ore prima, l’ex gieffino e fidanzato di Giulia Salemi è stato ospite da Serena Bortone ad Oggi è un altro giorno dove non aveva ancora svelato nulla.

In più, però, l’ex gieffino ha chiosato: “Io non ho nessun tipo di concerto da nessuna parte del mondo”. Un chiaro ed evidente riferimento ad Al Bano che ha lasciato Ballando Con Le Stelle nel bel mezzo della trasmissione perché a breve partiranno i suoi concerti in Spagna, Polonia e Portogallo. La padrona di casa ha accolto il riferimento ed ha ammesso: “Questa è una cattiveria, l’abbiamo notata”.