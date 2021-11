Netflix, utenti pazzi di gioia: l’ultima notizia è di quelle sensazionali! In arrivo a novembre davvero molte novità entusiasmanti

Il mese di novembre è sempre ricchissimo di novità sulla piattaforma Netflix. Entra nel vivo la stagione invernale e vengono presentate molte serie e film nuovi. Questo mese gli utenti avranno di che sbizzarrirsi, tra pellicole del piccolo e del grande schermo. Il catalogo verrà arricchito con prodotti originali Netflix come ‘Strappare lungo i bordi‘ di Zerocalcare (davvero molto atteso) che vedrà la luce mercoledì 17 novembre. Per quanto riguarda la categoria serie tv, ci sono in rampa di lancio ‘Cowboy Bepop’, serie western-fantasy tratta dal famosissimo fumetto e cartone omonimo.

Per quanto riguarda le pellicole cinematografiche l’agenda è fissata al 5 novembre 2021, l’uscita di ‘Red Notice‘ con Gal Gadot, Ryan Reynolds e il grande Dwayne Johnson.

Subito dopo potremo apprezzare ‘Due donne‘ (dal 10 novembre), tratto dal romanzo di Nella Larsen, con il debutto alla regia di Rebecca Hall. Una trama incentrata sulla vita di due donne di colore (Tessa Thompson e Ruth Negga) nella New York della fine degli anni ’20.

L’ultimo film tra i più attesi di novembre è ‘La vetta degli dei’, lo straordinario adattamento della serie di manga firmata dal celebre fumettista Jirô Taniguchi e dallo scrittore Baku Yumemakura.

LEGGI ANCHE >>> Netflix, uno degli attori più amati ha rischiato la vita: “Ricoverato d’urgenza”

LEGGI ANCHE >>> WhatsApp, audio sconvolgente in vista della gara di Serie A: “Aggrediremo i tifosi allo stadio”

Netflix, utenti pazzi di gioia: tantissime novità in arrivo a novembre

Inoltre ci saranno anche dei grandi classici che saranno finalmente fruibili anche sulla piattaforma streaming, come Men in Black II o Creed II.

Per quanto riguarda le serie, invece, la più vicina all’uscita sarà ‘Arcane’, produzione animata ambientata nell’universo di League of Legends, il famoso MOBA disponibile sul computer.

Dopo ‘Cowboy Bebop’, alla fine del mese, il 23, uscirà ‘Master of The Universe: Revelation Parte 2‘, continuazione della storica serie datata originariamente 1983. Non resta quindi che sintonizzarsi, ne vedremo delle belle.