Isola dei Famosi, svelato il prossimo conduttore: Maurizio Costanzo ne è certo!

Maurizio Costanzo si è espresso per la prima volta sulla futura conduttrice de L’Isola dei Famosi

Fino all’ultima edizione è stata Ilary Blasi al timone de L’Isola dei Famosi, adesso Maurizio Costanzo si è espresso sulla futura conduzione del programma. Il grande autore Mediaset, infatti, non ha dubbi: “Dubito che Canale 5 le tolga L’Isola dei Famosi, che sotto la sua conduzione mi pare sia andata bene. Probabilmente glielo riaffilerà”.

LEGGI ANCHE > > > Sky, volto storico annuncia il suo addio: “Siamo cresciuti insieme”

NON PERDERTI > > > Rossano Rubicondi, indiscrezione clamorosa: “Aveva rinunciato a tutto per lui”

Per il marito di Maria De Filippi, dunque, non c’è dubbio: nessuno toglierà il reality show ad Ilary Blasi.

LEGGI ANCHE > > > GF Vip 6, nuovo bacio tra Alex Belli e Soleil: la moglie Delia alza la voce – VIDEO

Isola dei Famosi, Maurizio Costanzo non dispensa da consigli ad Ilary

Con la sua grande esperienza, Maurizio Costanzo ha voluto dare un suggerimento ad Ilary Blasi, viste le passate edizioni de L’Isola dei Famosi: “Fossi in Ilary Blasi punterei a mettere in piedi un cast di veri famosi, lasciando perdere gente poco popolare”. Detto ciò, ha chiosato rendendosi conto della situazione: “Non è semplice”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Netflix, utenti pazzi di gioia: l’ultima notizia è di quelle sensazionali!

Certo è che l’ultima edizione del reality show non si può dire entusiasmante. Nonostante i festeggiamenti per la vittoria di un amato personaggio come Awed, i nomi non erano altisonanti, pertanto anche gli ascolti non hanno mostrato grandi risultati. Neppure Star in the Star ha avuto il successo sperato, accogliendo tante critiche dai telespettatori. Maurizio Costanzo che di TV ne sa qualcosa ha asserito: “Una professionista che sa il fatto suo, conosce di sé pregi e difetti”.