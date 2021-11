Grande Fratello, l’annuncio dell’amato concorrente: storia d’amore storica al capolinea

Un amatissimo personaggio che ha partecipato alle prime edizioni del Grande Fratello ha detto addio alla coppia storica

L’ex gieffino Patrick Ray Pugliese è uscito allo scoperto in una modalità strana per lui: su Instagram. Al di là di ciò che si può pensare, Patrick è un personaggio riservato, ma un follower sui social gli ha chiesto se fosse consentito fare domande anche personali nei direct message.

LEGGI ANCHE > > > Sky, volto storico annuncia il suo addio: “Siamo cresciuti insieme”

NON PERDERTI > > > Rossano Rubicondi, indiscrezione clamorosa: “Aveva rinunciato a tutto per lui”

Quando l’ex gieffino ha acconsentito alle domande personali, un utente molto attento a quello che pubblica Patrick ha prontamente chiesto: “È finita con Sara?”.

LEGGI ANCHE > > > GF Vip 6, nuovo bacio tra Alex Belli e Soleil: la moglie Delia alza la voce – VIDEO



Grande Fratello, Patrick Ray Pugliese: è finita con Sara Nanna

La risposta di Patrick alla domanda posta su Instagram dall’utente ha spiazzato tutti: “Esatto, sì”. È così che è arrivata la conferma di quello che, già da un po’, si vociferava vista la mancanza di foto insieme, su Instagram, da tempo. A pubblicare la chat tra l’utente e Patrick è stata, per prima, Deianira Marzano. Nella chat, si vede che al dispiacere del follower, l’ex gieffino risponde con: “Dispiace anche a me”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Netflix, utenti pazzi di gioia: l’ultima notizia è di quelle sensazionali!

Ma quali sono i veri motivi della rottura? Non è scontato che il fatto verrà messo in pubblica piazza perché, se Pugliese è una persona riservata, ancor di più lo è Sara che non fa parte neppure del mondo dello spettacolo. L’unico momento in cui la Nanna è stata molto attiva e sotto i riflettori è quando Patrick ha avuto bisogno di supporto al di fuori del Grande Fratello.