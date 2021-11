GF Vip 6, nuovo bacio tra Alex Belli e Soleil: la moglie Delia alza la voce – VIDEO

GF Vip 6, nuovo bacio tra Alex Belli e Soleil: la moglie Delia alza la voce e il Video intanto sta spopolando in queste ore.

Sposato o meno, il gossip non risparmia nessuno. L’ultimo vippone finito al centro della cronaca rosa è Alex Belli. L’attore in questo primo mese di esperienza nella casa più spiata d’Italia è sempre rimasto accanto a Soleil Sorge e i due hanno instaurato una bella amicizia. In molti però pensano che ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia tra i due.

Molti hanno addirittura avanzato l’idea che se l’attore non fosse impegnato sicuramente si dichiarerebbe all’influencer. Il feeling c’è così come l’attrazione, almeno da quanto trapela dalle ultime immagini andate in onda nella notte.

GF Vip 6, Alex Belli e Soleil passionali: infedeltà nella casa – VIDEO

E sono due. Alex Belli e Soleil Sorge si sono baciati di nuovo. È accaduto stanotte, solo per finzione ufficialmente. Tutto è stato mascherato parlando di lezioni di cinema… Ma sarà stato davvero finto? Il pubblico mormora e molti loro gesti sono fraintendibili e forse questa stavolta si sono spinti troppo oltre.

Difatti stavolta Delia Duran finora ha parlato e lei è del parere che Alex debba assumersi le responsabilità dei suoi gesti: “Quello che accade nella Casa sei tu a deciderlo e vedo un comportamento che va al di là del solo gioco. Sei responsabile delle tue azioni e proprio per questo, amore mio, ti dico che sono estremamente ferita e delusa perché quello che stai facendo vedere è una mancanza di rispetto verso la mia persona e verso tutta quella gente che, come me, credeva in te difendendoti anche quando eri indifendibile. […]

Tutto sta cambiando. Siamo esseri umani e possiamo sbagliare, ma questo non significa perseverare. […] mi sembra di non riconoscerti perché non reagisci che alcuni gesti, decisamente troppo intimi, feriscono me e, dalla gente che ti vede, vengono fraintesi. […] Il tuo comportamento negli ultimi giorni mi sta facendo vacillare”.