Bonus biciclette e monopattini elettrici 2021: finalmente arrivano i soldi. Pubblicate le regole per riscuotere, ecco chi ne ha diritto

Tutti hanno dovuto aspettare a lungo, ma adesso finalmente arrivano buone notizie per chi ha acquistato una bici o un monopattino elettrico nel 2020. Arrivano i soldi per il bonus biciclette e monopattini elettrici 2021, un fondo complessivo pari a 5 milioni di euro che sarà gestito dall’Agenzia delle Entrate.

Sarà quest’ultima infatti a determinare la percentuale del credito d’imposta destinata ad ogni soggetto richiedente come pubblicato sulla ‘Gazzetta Ufficiale’ dal 29 ottobre scorso. Ma a chi spetta l’agevolazione? Alle persone fisiche che hanno consegnato per la rottamazione, nel periodo che va dal 1° agosto al 31 dicembre 2020, insieme all’acquisto di un veicolo, anche uno usato con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km.

Il veicolo destinato alla rottamazione doveva essere intestato da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi. Oppure in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, doveva essere intestato da almeno 12 mesi, al soggetto che lo utilizzava oppure a uno dei familiari in questione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Bonus revisione auto 2021: come funziona e chi può chiederlo

Bonus biciclette e monopattini elettrici 2021: qual è il tetto massimo previsto?

Cosa manca al momento perché i soldi siano materialmente disponibili? Proprio il provvedimento delle Entrate e per emanarlo c’è un margine di 3 mesi. Tutti i soggetti che vogliono accedere al bonus dovranno indicare la cifra spesa sostenuta nel 2020 per l’acquisto del prodotto o del servizio al quale applicare il bonus.

Sarà l’Agenzia, in base alle risorse stanziate e all’ammontare complessivo delle spese indicate nelle istanze, a determinare la percentuale del credito d’imposta destinata a ciascun soggetto. In ogni caso la cifra massima non potrà essere superiore ai 750 euro. Inoltre questo credito d’imposta non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale e sarà utilizzabile esclusivamente non oltre il periodo di imposta 2022.