Barbara D’Urso, all’interno della sua trasmissione Pomeriggio Cinque, è intervenuta di nuovo per asfaltare un’ospite mentre si parlava di GF Vip 6. Ecco chi sono i protagonisti della vicenda e cosa è successo.

Durante la quattordicesima puntata del GF Vip 6 è andato in onda l’atteso confronto fra Raffaella Fico e Soleil Sorge. Le due hanno continuato a punzecchiarsi per tutto il tempo in cui hanno convissuto nella casa del reality-show. Quando la soubrette napoletana è stata eliminata, lei l’ha salutata con un ambiguo “bye bi*ch“.

Come andrebbe interpretato questo intercalare americano? Raffaella Fico non ne ha dubbi, e lo ha ribadito anche quando Barbara D’Urso l’ha ospitata all’interno della trasmissione Pomeriggio Cinque. Qui, dopo essersi scontrata con Soleil Sorge, ha avuto dei duri scambi anche con la madre della modella brasiliana.

Barbara D’Urso contro la madre di Soleil: “Non lo dire!”

Nello spazio di Pomeriggio Cinque in cui Barbara D’Urso è tornata ad occuparsi di gossip e GF Vip 6, c’è stato un siparietto piuttosto trash. La madre di Soleil Sorge ha difeso a spada tratta la figlia, spiegando che avrebbe detto “bye bi*ch” in senso giocoso, come in America a volte si usa dire anche fra amici.

Anche se Barbara D’Urso, visibilmente imbarazzata, l’ha pregata di non ripetere quelle parole in inglese, la madre di Soleil non si è fatta scrupoli. Ha inoltre difeso anche l’atteggiamento tenuto in casa con Alex Belli. Soleil dunque si starebbe comportando benissimo, e se qualcuno le vuole dare lezioni di baci cinematografici non c’è nulla di male.