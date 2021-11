Attivisti contro G20, bloccano traffico in centro a Roma: “Non stanno facendo nulla per il clima”

Si incatenano alla cancellata dei Mercati di Traiano e bloccano il traffico in via IV Novembre, al centro di Roma. Continua la protesta contro il G20 portata avanti dagli attivisti di Extinction Rebellion, gli stessi che avevano bloccato il traffico a ridosso della ‘red zone’, su via Cristoforo Colombo, a pochi passi dal centro congressi ‘La Nuvola’, che ha ospitato i capi di Stato. “Non stanno raggiungendo degli accordi necessari e radicali per affrontare come dobbiamo questa emergenza climatica”