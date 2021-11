Amici 21, la dedica strappalacrime: LDA sorprende tutti – VIDEO

Un momento molto commovente ad Amici 21 con la dedica strappalacrime di LDA: pubblico senza parole

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AMICI VIDEOS (@amicivideos)

LDA è uno dei più amati della scuola di Amici 21 e quanto è successo ieri, domenica 31 ottobre, in puntata ha fatto emozionare tantissimi fan e non. Prima della sua esibizione di fronte Nek, infatti, il cantante della scuola ha avuto una bellissima sorpresa: in collegamento c’era suo fratello Claudio.

LEGGI ANCHE > > > Ballando con le Stelle, l’icona sexy sarà ospite della quarta puntata

NON PERDERTI > > > Verissimo, Silvia Toffanin si commuove al racconto: “Ho subito 8 interventi”

LDA che è un ragazzo posato e tranquillo non ha nascosto la sua emozione ed ha dedicato al fratello -cui è molto legato- la canzone che ha cantato subito dopo e che ha sottoposto al giudizio di Nek.

LEGGI ANCHE > > > Raffaella Carrà, incredibile confessione: “Ero stordito”

Amici 21, Luca e Claudio: l’emozionante momento tra fratelli

LDA ha deciso di portare in studio la canzone Sempre e per sempre e nella presentazione ha ammesso di aver scritto una strofa che riguarda il significato che lui attribuisce all’amore ed ha citato il fratello Claudio che, subito dopo, si è collegato in studio, da casa sua a Roma. Un momento molto emozionante in cui Luca ha ammesso di volergli tanto bene e che suo fratello è tutta la sua vita.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Iva Zanicchi, al via la collaborazione con Gerry Scotti e Silvia Toffanin: fan entusiasti

Quella di ieri, è stata una puntata ricca di sorprese, tra sfide e nuovi ingressi che hanno spostato gli equilibri del talent show di Maria De Filippi. Nono sono mancati momenti di tensione e discussione tra i docenti che, anche quest’anno, sono molto distanti tra loro.