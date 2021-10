Una nuova coppia nata a Uomini e Donne ha voluto chiarire il momento che entrambi stanno attraversando con dei messaggi rivolti ai propri ammiratori, oltre a voler ringraziare il loro cupido.

Il 10 ottobre è stata registrata la tanto annunciata puntata di Uomini e Donne in cui Matteo Fioravanti ha scelto Noemi Baratto. Dopo oltre una ventina di giorni di assenza dai loro account social, sia il tronista che la dama sono tornati a comunicare con i loro ammiratori, spiegando come stanno andando fra di loro le cose.

La prima a rompere il silenzio è Noemi, che durante il suo percorso nella tramissione di Uomini e Donne aveva un po’ sofferto per il suo carattere chiuso. La dama ha fatto subito capire che nella coppia, come si è visto in alcune clip mandate in onda subito dopo la scelta, le cose vanno davvero a gonfie vele.

Uomini e Donne, l’ex tronista: “A te ci penso io”

Noemi Baratto ricorda che tutto è avvenuto molto velocemente, e lei non è riuscita a capire subito che le cose stessero cambiando in meglio per lei. È inoltre molto felce di aver trovato una persona rara e vera, capace di farle batter il cuore come non era mai successo prima. Anche Matteo Fioravanti ha voluto fare la sua dichiarazione d’amore alla sua dama.

Anche l’ex tronista ha capito fin dal primo incontro che sarebbe cambiato tutto per lui. Ha definito Noemi “il suo problema“, sottolineando che da oggi in poi si prenderà cura di lei ogni giorno, cercando di non farle mancare nulla. Entrambi, poi, hanno voluto ringraziare la persona che sembra avergli fatto da cupido, e cioè l’autrice Raffaella Mennoia.