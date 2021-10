Tale e Quale Show, concorrente al Festival di Sanremo? Annuncio sensazionale!

Tale e Quale Show, concorrente verso il Festival di Sanremo: annuncio sensazionale proprio in queste ultimissime ore.

Per molti artisti che fanno musica l’ambitissimo palcoscenico del Festival di Sanremo è uno step da raggiungere. E’ il caso di dirlo per una concorrente di Tale e Quale Show. Parliamo di Deborah Johnson, figlia del bassista statunitense naturalizzato italiano Wess Johnson, che nel programma di Carlo Conti sta dimostrando di avere stoffa.

La musica la tiene dentro. In un’intervista rilasciata al settimanale Voi la cantante ha dichiarato: “Ci terrei molto a partecipare al Festiva di Sanremo”. Deborah non si nasconde dietro un dito e spera che Tale e Quale Show possa servirle come trampolino di lancio verso l’Ariston, sottolineando che la trasmissione le sta regalando comunque una “bellissima esperienza”.

Deborah Johns ha conquistato il pubblico di Tale e Quale Show con la sua grinta: “La voglia di fare bene”

Il talento spesso non basta e per raggiungere un proprio obbiettivo può essere necessario avere una buona risonanza mediatica. Deborah Johnson questo lo sa e difatti spera che Tale e Quale Show, oltre ad essere una bellissima esperienza, possa aiutarla ad arrivare all’Ariston.

La cantante, che sta dimostrando di avere la musica nel sangue, al settimanale Voi ha raccontato: “Sul paco sono tranquilla grazie alla grinta e alla voglia di far bene”. E pare ci stia riuscendo, difatti, il pubblico di Tale e Quale Show la sta apprezzando moltissimo. Infine Deborah ha concluso ricordando che a breve uscirà un singolo e il suo nuovo album: “Avrà gli arrangiamenti del grande Marco Sabiu. E’ quasi pronto!”, ho concluso la figlia del grande Wess.