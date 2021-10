Raffaella Carrà è stata unica e inimitabile. Carismatica e capace di amare tutti grazie al cuore grande che possedeva.

Raffaella Carrà ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore dei telespettatori e nella televisione mondiale. La showgirl, conduttrice, ballerina e cantante era molto conosciuta anche al di fuori dei confini italiani come testimonia la dedica da Madrid: una piazza ha preso il nome della star italiana “per rendere visibile e valorizzare la memoria di questa donna, cantante, compositrice, presentatrice, ballerina, coreografa e icona di riferimento per tutti i madrileni, in particolare per la comunità LGTB+”.

Anche in Italia sono state lanciate diverse proposte per omaggiarla ma, secondo quanto riportato da CheTvFa, l’omaggio più sorprendente è Ballo Ballo di Nacho Álvarez, musical spagnolo interamente realizzato con le canzoni di Raffaella Carrà che andato in onda sabato 4 settembre in prima serata su Rai1, preceduto da uno speciale TecheTecheTe intitolato “Raffaella, forte forte forte“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Covid, Franco D’Urso a iNews24: “Vaccini venduti come unica salvezza e terapie domiciliari ridicolizzate”

Raffaella Carrà, incredibile confessione: “Ero stordito”

Tra le persone più colpite dalla morte di Raffaella Carrà bisogna annoverare Fabio Canino, storico giudice di Ballando con le stelle, che al settimanale Visto ha ricordato i momenti immediatamente successivi alla notizia della scomparsa della Carrà, in un racconto struggente:

“Ero seduto sul divano di casa mia e in meno di dieci minuti mi sono arrivati centinaia di messaggi di amici, conoscenti, giornalisti che mi chiedevano interviste e un ricordo. Dovevo metabolizzare il dolore e non ho risposto a nessuno, ero stordito lo ammetto”.