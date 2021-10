No Green Pass a Novara: corteo in catene come ad Auschwitz

Hanno sfilato in corteo indossando pettorine a strisce, numeri di identificazione e - soprattutto - catene ai polsi. Evocando così gli internati nel campo di concentramento di Auschwitz ai tempi del nazismo. È la protesta dei No Green Pass di Novara, che hanno pensato di organizzare così il loro ennesimo sabato consecutivo di manifestazioni. Secondo i partecipanti al corteo, le restrizioni anticovid e i provvedimenti come il no Green Pass, atti a contrastare la pandemia, sono paragonabili a quanto vissuto dagli ebrei nei campi di concentramento.