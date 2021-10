Michelle Hunziker stupisce: “É accaduto anche a me, non lo sa nessuno”

Michelle Hunziker stupisce tutti: “É accaduto anche a me, non lo sa nessuno”. La confessione in diretta a ‘Verissimo’, il tema è delicato

Solare, sorridente, quasi inscalfibile. Michelle Hunziker appare spesso così in pubblico e nessuno immagina che dietro quel sorriso possa esserci anche una sofferenza, perché lei è molto brava a nascondere quello che succede nel suo privato.

Ma oggi a ‘Verissimo’ le è bastato vedere un messaggio di Gerry Scotti, suo storico compagno di bancone a ‘Striscia la Notizia’ per confessare quello che ha passato negli ultimi mesi. “É accaduto anche a me, anche io ho avuto il Covid e non me la sono passata bene. Nessuno lo sa, però a differenza di Gerry non sono andata in ospedale”.

E ha spiegato di aver scelto un basso profilo, vivere la sua positività in privato senza comunicarla a nessuno che non fosse strettamente collegato a lei: “Nello stesso periodo di Gerry l’ho avuto anche io e ci siamo fatti forza a vicenda. Il nostro rapporto va oltre a questi trent’anni di carriera insieme, spesso ci siamo aiutati in momenti difficili. Siamo molto amici”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> All Together Now, sorpresa entusiasmante: ci sono 2 ex protagonisti di Amici

Michelle Hunziker stupisce: la scelta del nuovo look e il rapporto con Eros Ramazzotti

Negli ultimi giorni Michelle si è presentata con un look nuovo. Ha tagliato i capelli e si dice che quando una donna lo fa, è sempre per dare una svolta alla sua vita. Lei invece confessa di aver ‘disubbidito’ a Raffaella Carrà che qualche anno fa le aveva confessato di stimarla molto ma che non avrebbe mai dovuto dare un taglio alla chioma. “In questo momento della vita mi ha aiutato tanto. Mi sono liberato dalla struttura che mi circondava e mi opprimeva”.

Infine il capitolo famiglia: il rapporto con la mamma, ritrovato dopo la dolorosa parentesi della setta a cui si era legata, ma anche Eros Ramazzotti. Nei giorni scorsi sui social è spuntata una foto con l’ex marito, papà di Aurora, al ristorante. “Lo chef ha postato la foto e l’hanno vista tutti: trovo che sia bello ritrovarsi riunirsi e stare insieme. Fa bene a tutti”.