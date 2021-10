Keanu Reeves aiuta la troupe a smontare il set di John Wick 4

Una star di Hollywood che aiuta macchinisti e attrezzisti a smontare il set. In molti si sono stupiti dopo aver visto Keanu Reeves salire una rampa di scale, di buona lena, mentre portava con sé borse e custodie delle attrezzature utilizzate. Il protagonista di film come Matrix e L'avvocato del diavolo è impegnato nelle riprese di John Wick 4, saga di grande successo che conferma, ancora una volta, Reeves tra le star più ambite del cinema americano. Cosa che, evidentemente, non gli fa montare più di tanto la testa: borse alla mano e giù ad aiutare i lavoratori sul set.