GF Vip 6, la confessione di Gianmaria: c’entra Belen Rodriguez?

Gianmaria Antinolfi ha fatto una confessione molto particolare all’interno della casa del GF Vip 6: c’entra Belen Rodriguez?

Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi hanno avuto una breve frequentazione dopo Stefano De Martino e prima dell’amore con Antonino Spinalbese da cui è nata poi Luna Marie. Il flirt non è durato molto, il tempo di un’estate, ma evidentemente i due non hanno trovato la giusta complicità che gli ha concesso di proseguire insieme.

Che tra i due c’è stato qualcosa, lo sanno tutti, perché insieme sono piombati sulle copertine dei magazine di gossip, intenti a passare insieme le vacanze tra le acque partenopee.

GF Vip 6, la confessione di Gianmaria che fa pensare a Belen

Quest’anno concorrente del Grande Fratello VIP 6, Gianmaria Antinolfi non ha mai nominato Belen Rodriguez, ma si è lasciato ad una dura confessione: “In realtà io non volevo andare in Argentina, però lei era partita per un motivo preciso, perché era rimasta incinta, incinta di me. Era rimasta incinta prima di partire, l’aveva appena scoperto. Io le ho detto ‘Fai quello che vuoi, mi rendo conto che nella tua posizione nessuno sa che stiamo insieme: se nasce un bimbo da un’altra persona passi male quindi scegli tu'”.

Successivamente alla confessione, Soleil e Jessica Selassiè hanno commentato. L’ex di Antinolfi ha affermato: “Ha detto delle cose molto forti. Poi però hanno girato le telecamere per non riprendere. Amore se viene qui Belen gli fa un bucio de c**o così grande”.