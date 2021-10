G20, I leader mondiali lanciano le monetine nella Fontana di Trevi

Anche i "grandi del mondo" non si sottraggono al classico rito della monetina lanciata nella Fontana di Trevi. Mario Draghi e gli altri capi di Stato presenti al G20 si sono fermati davanti al meraviglioso monumento capitolino e, come consuetudine vuole, si sono disposti di spalle ad esso prima di lanciare la moneta all'interno della fontana. La tradizione vuole che il turista in visita alla Città Eterna, qualora voglia tornarci debba lanciare la moneta nelle acque della fontana Settecentesca.