Fabrizio Corona, voglia di libertà: una trasgressione fuori stagione – VIDEO

Fabrizio Corona, voglia di libertà: una trasgressione fuori stagione. Per una volta senza controlli, si è tolto una soddisfazione

In questo lungo weekend che chiude il mese di ottobre sono stati molti gli italiani a mettersi in viaggio per un supplemento di vacanza. E tra loro anche Fabrizio Corona che da tempo non assaporava queste sensazioni. Grazie ad un permesso speciale concesso dal Tribunale di Milano è partito da casa per un viaggio in Puglia, soprattutto nel Salento ospite di un noto locale.

Poi è stato anche a Trani, ha pranzato in un ristorante che gli è moto caro, come riferisce la stampa locale, ma soprattutto ha fatto quello che gli mancava da tempo. Da buon catanese, Fabrizio è legato al mare e ai bagni. E così oggi, approfittando di una giornata di sole nonostante temperature non più estive, si è concesso una trasgressione. Un bagno in mezzo alle risate di chi era con lui in barca.

Fabrizio Corona, voglia di libertà: una fuga autorizzata e in dolce compagnia

Tutto il contrario di quello che gli era successo tre settimane fa, quando la Guardia di Finanza di Genova lo aveva sorpreso in un locale mentre aveva il permesso di andare a Roma. Era scattato il fermo giudiziario con richiesta d’arresto che però non era stata concessa dal giudice.

Questa volta tutto in regola e con lui sembra ci fosse anche la sua nuova fiamma, Sara Barbieri. Una storia ufficializzata solo qualche giorno fa con un video ad alto tasso di passione che ha sdoganato la sua nuova storia.